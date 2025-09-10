«Клопы, антисанитария, дерьмо на обед» – мобилизованные в ВСУ бегут прямо из учебок

Вадим Москаленко.  
10.09.2025 15:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 426
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Во многих учебных центрах ВСУ условия хуже и страшнее, чем в боевых подразделениях на переднем крае.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во многих учебных центрах ВСУ условия хуже и страшнее, чем в боевых подразделениях на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая привела слова другой депутатки Рады Южаниной, которая сказала, что происходящее в учебных центрах является одной из причин, почему у ВСУ массовое дезертирство из армии.

«Вчера выезжала по моему заявлению проверка в Гончаровское Черниговской области, там центр подготовки, если его можно так назвать, учитывая то, что там происходит. Приходило огромное количество обращений по этому центру, начиная от бытовых условий мобилизованных и персонала.

Там и клопы, и полная антисанитария, люди в ужасных условиях, людей кормят дерьмом. Те, кто побывали на кухне, просто не хотят есть эту еду, нечем мыть посуду. Часто её просто нет, либо заставляют мыть одноразовую. Не дают медицинской помощи. Об уровне подготовки вообще очень долго можно говорить, по большому счёту, её нет», – прокомментировала Скороход.

«Но параллельно с этим там процветает коррупция, всё можно купить, если есть деньги. Массово вывозят дерево на продажу. …Даже в боевых подразделениях таких условий, как во многих учебках, нет», – добавила депутат.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить