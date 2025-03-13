Американцы не хотят признавать Украину частью Западного мира, что объясняет проволочки с получением гарантий безопасности Киеву от Вашингтона.

Об этом в интервью грантоедскому «Бигус-инфо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они вообще не хотят давать нам гарантии безопасности, поскольку эта история делает невозможным любой результат дальнейших переговоров с Россией. Если нам дают гарантии безопасности, тогда мы становимся по определению частью Западного мира под американскими гарантиями.

Россия нас считает какой-то больной частью Русского мира, а мы все, там, под западным влиянием, западной пропагандой, и поэтому мы боремся.

И эта история показывает, что ни американцы, ни русские не понимают настоящей природы наших эмоций. Они не понимают, что это борьба за свободу, а не сфабрикованная кем-то, сманипулированная история. Что это идёт через нашу историю, что у нас другое общество, чем в России», – жаловался Климкин.