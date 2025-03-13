Климкин в печали: Ни русским, ни американцам не понять душу бандеровца

Вадим Москаленко.  
13.03.2025 21:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Американцы не хотят признавать Украину частью Западного мира, что объясняет проволочки с получением гарантий безопасности Киеву от Вашингтона.

Об этом в интервью грантоедскому «Бигус-инфо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы не хотят признавать Украину частью Западного мира, что объясняет проволочки с получением гарантий...

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«Они вообще не хотят давать нам гарантии безопасности, поскольку эта история делает невозможным любой результат дальнейших переговоров с Россией. Если нам дают гарантии безопасности, тогда мы становимся по определению частью Западного мира под американскими гарантиями.

Россия нас считает какой-то больной частью Русского мира, а мы все, там, под западным влиянием, западной пропагандой, и поэтому мы боремся.

И эта история показывает, что ни американцы, ни русские не понимают настоящей природы наших эмоций. Они не понимают, что это борьба за свободу, а не сфабрикованная кем-то, сманипулированная история. Что это идёт через нашу историю, что у нас другое общество, чем в России», – жаловался Климкин.

«Этого не понимают, ни американцы, ни русские, мы должны спокойно к этому относиться. Но точно так же мы должны пытаться им это объяснить!

Не русским, там эта история никогда не зайдёт, но американцам – да… А они пытаются банально разрулить. Поэтому история с гарантиями безопасности с этой администрацией выглядит скверно», – сокрушался экс-министр.

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