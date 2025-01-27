Климкин признал, что без Штатов Украине кранты

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Украина не сможет выжить без поддержки США, и то, что сейчас она вышла из числа приоритетов нового американского руководства, – это плохая история.

Об этом в эфире видеоблога Liga заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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