Климкин признал, что без Штатов Украине кранты

Анатолий Лапин.  
27.01.2025 11:43
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США


Украина не сможет выжить без поддержки США, и то, что сейчас она вышла из числа приоритетов нового американского руководства, – это плохая история.

Об этом в эфире видеоблога Liga заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет выжить без поддержки США, и то, что сейчас она вышла из...

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«Поляризация в американской политике тоже никуда не ушла. Для нас это плохая история, прямо скажем, поскольку без Штатов нам очень сложно будет достичь достойных решений в этой войне. Нам Штаты критично нужны. И то, что в Штатах, возможно, будут другие приоритеты — это непростая история, с которой мы будем иметь дело в ближайшие дни, недели и месяцы…

Так что это не только о главной рамке возможной договоренности между Трампом и Путиным. Это гораздо более широкая история об американской поддержке. И в сегодняшних реалиях, и в завтрашних реалиях нам эта американская поддержка абсолютно критична. Мы не сможем без нее обойтись», – заявил Климкин.

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