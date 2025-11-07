«Классика деблокады котлов»: Почему Зеленский не отправил «Манштейна» на помощь гарнизонам Покровска-Мирнограда?

Максим Столяров.  
07.11.2025 13:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1309
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Отсутствие значительных попыток деблокировать окруженные гарнизоны в Покровске и Мирнограде свидетельствуют об истощении и отсутствии резервов у ВСУ.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отсутствие значительных попыток деблокировать окруженные гарнизоны в Покровске и Мирнограде свидетельствуют об истощении и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наметившиеся два котла ВСУ даже не пытаются деблокировать извне, для этого у них нет сил и средств.

Классика деблокады котлов – это удар изнутри и извне, по внешнему и внутреннему кольцу окружения. К примеру, как группировка Манштейна пыталась деблокировать шестую армию Паулюса под Сталинградом, с двух сторон был удар», – напомнил Сивков.

Он полагает, что у ВС РФ появляется возможность осуществить крупную операцию по окружению ВСУ, чего не было с самого начала СВО (не считая гарнизона нацистов в «Азовстали», который сдался под обещание «экстракшена» – и оно было выполнено для части верхушки).

«В принципе, мы можем проводить сейчас крупномасштабные операции стратегического масштаба на окружение крупных группировок войск сил.

Имеющиеся у нас 700 тысяч человек, дают нам возможность провести операцию на окружение большей части группировки ВСУ, и создание котла по типу сталинградского с таким же составом окруженных войск, с последующим их уничтожением или сдачей в плен», – сказал Сивков.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить