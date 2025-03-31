Китайцы продадут TikTok американцам в течение недели – Трамп

Сергей Рыжов.  
31.03.2025 12:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 462
 
Бизнес, Дзен, Китай, Политика, Соцсети, США, Сюжет дня


Соглашение о продаже TikTok будет заключено до 5 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Еще в январе этого года Трамп установил крайние временные рамки для того, чтобы был найден новый — не китайский — владелец для работы в США.

Соглашение о продаже TikTok будет заключено до 5 апреля. Об этом заявил президент США...

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По словам Трампа, на покупку приложения немало кандидатов среди многих американских компаний.

Также он отметил, что к самому приложению существует «огромный интерес» среди пользователей из США, а также выразил надежду на то, что TikTok и дальше будет работать на территории Соединенных Штатов Америки.

«Я хотел бы, чтобы TikTok остался жив», – признался Трамп.

В случае, если TikTok не найдет новых владельцев, и соглашение не будет заключено до 5 апреля включительно, приложение прекратит свою работу на территории США. Сегодня им пользуются более 170 миллионов американцев.

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