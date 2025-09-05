Китай, Россия и КНДР показали Трампу, Стармеру и Макрону свою ядерную триаду – укро-идеолог
В ходе проходивших в КНР торжеств по случаю победы над Японией на первом плане не случайно оказались лидеры КНДР и России.
Об этом в эфире львовского канала НТА заявил киевский обозреватель и антироссийский пропагандист нетрадиционной сексуальной ориентации Виталий Портников, давая оценку саммиту ШОС в КНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Еще раз вам напоминаю: Россия самая большая ядерная мощь в современном мире, а Иран – это страна, которая только хочет иметь ядерное оружие. Почему Си Цзиньпин вывел на первый план Путина и Ким Чен Ына? Потому что это лидеры ядерных стран. Этакий новый формат ядерной триады. В вашем лагере есть Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, а в нашем – Иран и Северная Корея», – рассуждал Портников.
Кроме того, он объяснил, почему на торжествах впереди шли Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чем Ын.
«А это историческая ситуация. Это же победа над Японией. Какие страны победили Японию? Китай, Советский Союз и Корея. Это были главные факторы в войне с Японией, я имею в виду с китайской точки зрения. Мы не будем говорить, что Японию победили американцы, чтобы сейчас никто не подумал, что я переписываю историю. Подразумеваю китайскую трактовку», – поспешил добавить укро-эксперт.
