Китай нависает: у Трампа нет денег на украинскую войну – израильский эксперт

Новый президент США Дональд Трамп собирается вести технологическую гонку с Китаем, и поэтому будет экономить на всём, чём может .

Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы находятся в серьезнейшем экономическом кризисе. Печатный станок не может решить проблему. Им нужно сейчас немедленно от Саудовской Аравии и княжеств Аравийского полуострова триллион долларов. Минимум. Чтобы вложить их в развитие наукоемкой промышленности, в первую очередь искусственного интеллекта.

У американцев этих денег нет. А деньги есть у Саудовской Аравии. И поэтому им нужно договориться на Ближнем Востоке. Трампа не интересуют эти туземцы на строительной площадке [в Газе].

Потому что если Соединённые Штаты за пять лет не обеспечат себе первенство в области искусственного интеллекта, они могут быстро перестать быть мировой державой, уступив это Китаю. А гонка бешеная, и стоит огромных денег», – отметил он.