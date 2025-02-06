Китай нависает: у Трампа нет денег на украинскую войну – израильский эксперт
Новый президент США Дональд Трамп собирается вести технологическую гонку с Китаем, и поэтому будет экономить на всём, чём может .
Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американцы находятся в серьезнейшем экономическом кризисе. Печатный станок не может решить проблему. Им нужно сейчас немедленно от Саудовской Аравии и княжеств Аравийского полуострова триллион долларов. Минимум. Чтобы вложить их в развитие наукоемкой промышленности, в первую очередь искусственного интеллекта.
У американцев этих денег нет. А деньги есть у Саудовской Аравии. И поэтому им нужно договориться на Ближнем Востоке. Трампа не интересуют эти туземцы на строительной площадке [в Газе].
Потому что если Соединённые Штаты за пять лет не обеспечат себе первенство в области искусственного интеллекта, они могут быстро перестать быть мировой державой, уступив это Китаю. А гонка бешеная, и стоит огромных денег», – отметил он.
«Всё, что связано с наукоёмким производством, с искусственным интеллектом, с этими новыми деньгами электронными, с этими огромными запасами информации, которая накапливается больше, чем в геометрической прогрессии каждые несколько месяцев.
Кроме всех прочих проблем, технических, технологических, это требует огромного количества электроэнергии. А электроэнергию чтобы получать – нужны энергоносители. Газ и нефть. Это тоже на Ближнем Востоке. Потребность в электричестве может вырасти за следующие пять лет в полтора-два раза.
А денег не хватает. У США не хватает денег на эту несчастную Украину. И поэтому Трамп и собирается всё, что можно не тратить, не тратить. Всё, что нужно заработать, заработать.
Потому что, в конце концов, всё сводится к одному. Деньги. И чтобы войну вести, нужны деньги. И чтобы развивать науку, нужны деньги», – подытожил Кедми.
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