Китай нанес чувствительный удар по американской оборонке

Пекин ввел экспортные ограничения на стратегические минералы, необходимые для ВПК стран НАТО.

В перечень вошли галлий, германий, графит и неодим, кроме того, нет разрешения на экспорт ряда  специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем.

«Китай с большим отрывом лидирует по объемам разведанных запасов редкоземельных металлов — они составляют около 44 млн т. Причем Китай — единственная страна в мире, которая обладает практически всеми видами редкоземов», – комментирует ситуацию «Известиям» Дарья Соколан, замдекана по международной деятельности экономического факультета РУДН.

Влиятельно издание из США WSJ пишет, что подрядчики Пентагона оказались в сложном положении, поскольку сильна зависимость китайского импорта редкоземельных элементов, необходимых для производства высокоточного оружия, РЛС, авиационных двигателей и ракет.

По данным издания, практически все цепочки поставок критически важных минералов, используемых Пентагоном, завязаны как минимум на одного китайского поставщика, а без редкоземельных минеральных элементов ВПК США столкнулся с угрозой срыва производственных процессов.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина уточняет, что в результате таких ограничений наиболее уязвимыми окажутся производители высокотехнологичных систем вооружений.

«Это очень длинный список: от истребителей пятого поколения до современных радиолокационных комплексов, производимых США. Редкоземельные минеральные элементы незаменимы в производстве патронов, магнитов для электродвигателей, лазерных систем наведения, радиоэлектронных компонентов, истребителей и другой военной техники США», – заявила Капустина.

