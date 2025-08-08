Китай нанес чувствительный удар по американской оборонке
Пекин ввел экспортные ограничения на стратегические минералы, необходимые для ВПК стран НАТО.
В перечень вошли галлий, германий, графит и неодим, кроме того, нет разрешения на экспорт ряда специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем.
«Китай с большим отрывом лидирует по объемам разведанных запасов редкоземельных металлов — они составляют около 44 млн т. Причем Китай — единственная страна в мире, которая обладает практически всеми видами редкоземов», – комментирует ситуацию «Известиям» Дарья Соколан, замдекана по международной деятельности экономического факультета РУДН.
Влиятельно издание из США WSJ пишет, что подрядчики Пентагона оказались в сложном положении, поскольку сильна зависимость китайского импорта редкоземельных элементов, необходимых для производства высокоточного оружия, РЛС, авиационных двигателей и ракет.
По данным издания, практически все цепочки поставок критически важных минералов, используемых Пентагоном, завязаны как минимум на одного китайского поставщика, а без редкоземельных минеральных элементов ВПК США столкнулся с угрозой срыва производственных процессов.
Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина уточняет, что в результате таких ограничений наиболее уязвимыми окажутся производители высокотехнологичных систем вооружений.
«Это очень длинный список: от истребителей пятого поколения до современных радиолокационных комплексов, производимых США. Редкоземельные минеральные элементы незаменимы в производстве патронов, магнитов для электродвигателей, лазерных систем наведения, радиоэлектронных компонентов, истребителей и другой военной техники США», – заявила Капустина.
