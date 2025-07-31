Китай наказал ЕС за антироссийскую наглость

Евросоюз подорвал позиции своего бизнеса в Китае, спровоцировав отмену выставки европейских товаров во время саммита лидеров ЕС и Китая.

Об этом бывший президент Торговой палаты ЕС в Китае Йорг Вуттке заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, они совершили ошибку, когда отменили выставку на второй день саммита. Выставка была отменена, потому что Европа оштрафовала два банка за их деловые отношения с Россией. Китаю это не понравилось, и он сказал: если вы закроете два банка, мы отменим выставку. Очевидно, что у Китая есть рычаги влияния», – сказал Вуттке.

По его мнению, ЕС критически зависит от Китая из-за избытка мощностей по производству продукции химической промышленности, электромобилей, дронов и солнечных панелей в КНР. Инвестиции ЕС в Китай составляют 185 млрд, что больше, чем в страны самого ЕС. На каждые 4 контейнера, поступающие в Европу из Китая, приходится только один, направляемый обратно.

«Европейцам придется признать, что американский рынок закрыт а Китай стал на 50% конкурентоспособнее благодаря девальвации доллара и инфляции в Европе, которая составляет 2,3-2,4% в зависимости от страны. А в Китае дефляция составляет минус 3,5%. Если сложить все это вместе, то за последние 6 месяцев с тех пор, как Трамп пришел к власти, Китай стал на 20% конкурентоспособнее, чем в прошлом году. И это определенно скажется на европейском рынке», – уверен эксперт.

По его словам, зависимость ЕС от США так велика, что он не сможет поменять свою политику в Китае до встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзинпина в сентябре.