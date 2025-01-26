Китай может запросто сделать так, что фронт стремительно покатится к Днепру – эксперт

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Дональд Трамп может довести Пекин до того, что китайцы перестанут продавать Ураине комплектующие к дронам, и тогда ВСУ ожидает катастрофа.

Об этом в видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное оружие, которое сравнялось с артиллерией, производится в единственной стране, и она пока продаёт на обе стороны, это огромные деньги, и китайцы довольны. И тут создаётся совершенно иная стратегическая ситуация. Американцы, англичане, французы изучают опыт СВО и видят, что дроны приводят к полному параличу линии фронта, никакая стратегия сокрушения НАТО невозможна. Значит, эти армии должны иметь сопоставимое количество дронов, операторов на будущее. Предположим, они в мирное время накопят по миллиону, по два, но они оказываются в ситуации, что, в случае затяжной войны, дроны закончатся в первый год. Ключевой противник Америки производит ключевое оружие, и они должны его закупать, сами они в таких количествах не производят, и вряд ли смогут так дёшево и в таком качестве. Они впадут в зависимость от своего стратегического противника, а оружием сделать это не могут. Китай тумблер выключит, и всё», – сказал Ширяев.

Более того, антикитайская политика Трампа может привести к тому, что Китай перестанет поставлять дроны Украине.