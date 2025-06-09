Кирххофф: Надо срочно что-то менять – русские одними дронами пожгли все наши Абрамсы

Елена Острякова.  
09.06.2025 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 18
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Армия России уничтожила почти все танки «Абрамс», предоставленные США Украине.

Об этом военный стратег Кристофер Кирххофф заявил в интервью CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армия России уничтожила почти все танки «Абрамс», предоставленные США Украине. Об этом военный стратег...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Война на Украине – это такая трагическая война. Но нет худа без добра. Именно это заставило всех осознать, что война теперь идет от беспилотника к беспилотнику. Американский танк «Абрамс», самый совершенный танк в мире, стоимость которого составляет около 10 млн долларов за штуку…

В начале войны мы предоставили украинцам 31 такой танк. Почти все они сейчас уничтожены российскими дронами-камикадзе. Это говорит о том, что эра механизированной войны, которая началась во время первой мировой войны, подходит к концу», – сказал Кирххофф.

Он посетовал на то, что стандартная цепочка поставок Пентагона направлена на создание авианосцев и истребителей типа Ф-35 и занимает слишком много времени. Поэтому Китай опережает США в сфере беспилотников.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить