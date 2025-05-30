Киевский режим рухнет так же неожиданно, как власть Асада в Сирии – Берлетик

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Конфликт на Украине для киевского режима завершится так же, как и для власти Башара Асада в Сирии. Там была зеркальная ситуация, в которой американские прокси продвигались чрезвычайно медленно, но все рухнуло в один момент.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рейчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине для киевского режима завершится так же, как и для власти Башара...

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«Россия сейчас захватывает больше территории, чем раньше, но они не пытаются захватить территорию, они просто оказывают давление. По мере того, как украинские линии обороны рушатся, они продвигаются вперед и захватывают эту территорию.

Когда боеспособность Украины будет все больше снижаться, они будут захватывать все больше территорий, и это выйдет из-под контроля, пока не произойдет полный коллапс», – отметил он.

«Когда это произойдет, я не знаю, я не верю в предсказания. Но западные СМИ часто говорят, что это – патовая ситуация… Просто вспомните конфликт в Сирии – это была опосредованная война США против центрального правительства в Сирии, сирийское правительство держалось долгие годы, когда прокси силы, поддерживаемые США, не продвинулись ни на дюйм.

А затем в конце прошлого года, вся страна рухнула из-за того, что прокси силы, поддерживаемые США, захватили всю страну. Так что нечто очень похожее может произойти и на Украине», – резюмировал Берлетик.

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