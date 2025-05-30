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Конфликт на Украине для киевского режима завершится так же, как и для власти Башара Асада в Сирии. Там была зеркальная ситуация, в которой американские прокси продвигались чрезвычайно медленно, но все рухнуло в один момент.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рейчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия сейчас захватывает больше территории, чем раньше, но они не пытаются захватить территорию, они просто оказывают давление. По мере того, как украинские линии обороны рушатся, они продвигаются вперед и захватывают эту территорию. Когда боеспособность Украины будет все больше снижаться, они будут захватывать все больше территорий, и это выйдет из-под контроля, пока не произойдет полный коллапс», – отметил он.