Киевский режим рухнет так же неожиданно, как власть Асада в Сирии – Берлетик
Конфликт на Украине для киевского режима завершится так же, как и для власти Башара Асада в Сирии. Там была зеркальная ситуация, в которой американские прокси продвигались чрезвычайно медленно, но все рухнуло в один момент.
Об этом в эфире видеоблога журналистки Рейчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия сейчас захватывает больше территории, чем раньше, но они не пытаются захватить территорию, они просто оказывают давление. По мере того, как украинские линии обороны рушатся, они продвигаются вперед и захватывают эту территорию.
Когда боеспособность Украины будет все больше снижаться, они будут захватывать все больше территорий, и это выйдет из-под контроля, пока не произойдет полный коллапс», – отметил он.
«Когда это произойдет, я не знаю, я не верю в предсказания. Но западные СМИ часто говорят, что это – патовая ситуация… Просто вспомните конфликт в Сирии – это была опосредованная война США против центрального правительства в Сирии, сирийское правительство держалось долгие годы, когда прокси силы, поддерживаемые США, не продвинулись ни на дюйм.
А затем в конце прошлого года, вся страна рухнула из-за того, что прокси силы, поддерживаемые США, захватили всю страну. Так что нечто очень похожее может произойти и на Украине», – резюмировал Берлетик.
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