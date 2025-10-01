Киевский пропагандист возмущён: Зачем строить стадионы и дороги, если они достанутся России?

Украина должна закапываться и бетонироваться, не принимая во внимание нужды гражданского населения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил ведущий Дмитрий Тузов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я довольно часто слышу, когда говорят: «Слушай, что ты заришься на гражданский бюджет? Он же гражданский бюджет. В стране дороги должны строиться». Я – за. В стране должны строиться дороги, стадионы, эстакады, развязки, но большая часть всей этой инфраструктуры должна строиться после войны, мне кажется. Ибо иначе вопрос, если придет враг, то кому нужны будут все эти замечательные покрытия и отличные развязки?», – говорит русофоб.

По его словам, гражданский бюджет надо перераспределить на военные нужды.

«Чтобы страна действительно закапывалась в хорошем смысле этого слова, бетонировала предприятия, заводы, защищая их, для производства тех же дронов и ракет, используя все имеющиеся возможности без отголосков мирного времени.

Понятно, что на стройках много зарабатывают. Вот они и разворачиваются в гражданских городах достаточно интенсивно. Опять же повторюсь: я не против строительства, я за то, чтобы страна выстояла», – пафосно подытожил Тузов.