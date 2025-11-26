Киевский пропагандист: Нам говорят Россия прикончит вас – сдавайтесь

Игорь Шкапа.  
26.11.2025 20:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 336
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В мире намечается раздел на сферы влияния, жертвой которого станет Украина.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале «Апостроф ТВ» в беседе с экс-замначальника Генштаба ВСУ генералом Игорем Романенко заявил ведущий, отпетый русофоб Дмитрий Тузов.

«Ситуация неблагоприятная для нас. Страны, по сути дела, переделившие мир после Второй мировой войны… ну что такое Ялтинское устройство? Это когда взяли и переделили мир: это сталинский концлагерь, это будет с Европой.

Все же было очень просто и понятно. И сейчас те же самые страны, по сути, делят мир – Китай, Россия, США, ядерные государства, которые давали гарантии безопасности Украине во время ядерного разоружения», – рассуждал русофоб.

По его словам, сейчас «Украину пытаются поставить на колени».

«И со стороны это выглядит как обращение к украинцам: слушайте и успокойтесь, вас все равно прикончит Россия. Успокойтесь, сдавайтесь. Это так, если грубо говорить», – негодует Тузов.

