Киевский пропагандист: Нам говорят Россия прикончит вас – сдавайтесь
В мире намечается раздел на сферы влияния, жертвой которого станет Украина.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале «Апостроф ТВ» в беседе с экс-замначальника Генштаба ВСУ генералом Игорем Романенко заявил ведущий, отпетый русофоб Дмитрий Тузов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ситуация неблагоприятная для нас. Страны, по сути дела, переделившие мир после Второй мировой войны… ну что такое Ялтинское устройство? Это когда взяли и переделили мир: это сталинский концлагерь, это будет с Европой.
Все же было очень просто и понятно. И сейчас те же самые страны, по сути, делят мир – Китай, Россия, США, ядерные государства, которые давали гарантии безопасности Украине во время ядерного разоружения», – рассуждал русофоб.
По его словам, сейчас «Украину пытаются поставить на колени».
«И со стороны это выглядит как обращение к украинцам: слушайте и успокойтесь, вас все равно прикончит Россия. Успокойтесь, сдавайтесь. Это так, если грубо говорить», – негодует Тузов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: