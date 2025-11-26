Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В мире намечается раздел на сферы влияния, жертвой которого станет Украина.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале «Апостроф ТВ» в беседе с экс-замначальника Генштаба ВСУ генералом Игорем Романенко заявил ведущий, отпетый русофоб Дмитрий Тузов.

«Ситуация неблагоприятная для нас. Страны, по сути дела, переделившие мир после Второй мировой войны… ну что такое Ялтинское устройство? Это когда взяли и переделили мир: это сталинский концлагерь, это будет с Европой. Все же было очень просто и понятно. И сейчас те же самые страны, по сути, делят мир – Китай, Россия, США, ядерные государства, которые давали гарантии безопасности Украине во время ядерного разоружения», – рассуждал русофоб.

По его словам, сейчас «Украину пытаются поставить на колени».