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Основная проблема украинской дипломатии в том, что Киев «всё время хочет быть и с умными, и с красивыми».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку мы часть Европейского мира, и это всегда наша проблема в нашей дипломатии ещё со времён Зеленского, что мы всё время хотим быть и с умными, и с красивыми. С одной стороны, хотим быть частью европейского мира, а с другой стороны хотим, чтобы на нас не обиделся глобальный Юг. И множество конфликтов мы натягиваем на себя как сову на глобус, как это было с президентом Вучичем, которого мы пригласили в Одессу путём неприглашения президентки Косово госпожи Османи», – пожаловался пропагандист.