Киевский философ: Залужному невдомёк – какую Украину собралась уничтожить Россия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не может ставить иных целей, кроме уничтожения Украины, пока та является угрозой Москве.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский политический философ Сергей Дацюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он раскритиковал последнюю статью экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного, по словам которого, Россия поставила себе задачу уничтожить Украину.

«А она будет достигаться в любом случае, в любое время. При этом он [Залужный] даже не обсуждает, почему именно, откуда эта цель! Он хотел очень, но не дотянул статью до политического уровня. Россия желает уничтожить Украину как анти-Россию. Не Украину вообще – Украину как анти-Россию», – заметил философ.

По его словам, это произойдет если РФ достигнет двух условий «заявленных в войне».

«Залужный их не воспринимает, но это действительно условия для России предельные, а именно: денацификация и демилитаризация», – подчеркнул Дацюк.

Он добавил, что если Россия не достигнет этих целей, то уничтожение Украины продолжится.