Киевский дипломат пророчит втягивание США в реальную войну с Китаем

Растиражированные украинской пропагандой кадры с взятыми в плен двумя якобы китайскими добровольцами, воевавшими на стороне РФ, могут стать дополнительным козырем для США в противостоянии с Пекином.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня сам этот факт является аргументом со стороны Белого дома в сторону Китая. Потому что на фоне того, что США заявляют об определённом сворачивании поддержки, помощи (хотя, я надеюсь, что это ещё можно будет решать), на этом фоне, когда Китай заявляет о поддержке своего мирного плана (кстати, он мне напоминает то, что сейчас проводит администрация США). И в этой ситуации, мы же видим – то, что называют «торговой войной», именно относительно Китая продолжается. Я напомню, администрация США сделала паузу на 90 дней, но 125% для Китая оставили. Там торговая война идёт. Ну, пока идёт война заявлений, введения тарифов и всего остального, но это противостояние для Трампа в ближайшие недели станет основным. Даже на этом фоне и прекращение огня как-то потерялось. В основном речь о тарифах и Китае. Ясно, что США рассчитывают выиграть экономически, но кто его знает? Может, в этом диалоге или в этой борьбе возникнут другие темы, и дополнительные аргументы для действующей администрации США будут полезными», – сказал Чалый.