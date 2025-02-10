Киевские грантоеды: Мы так заблуждались, что «Трамп придёт – порядок наведёт»
Украине нужно прекращать перебрасывать всю ответственность на США, поскольку очевидно, что администрация Трампа не оправдала киевских надежд.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперта попросили прокомментировать «оговорку Трампа», что уже явно был телефонный контакт с Путиным, и не один.
«Большинство источников, с которыми я общаюсь, в том числе, в Вашингтоне, говорят о впечатлении, что русские сейчас очень активны на всех международных треках, на всех международных конференциях их видно. Они нанимают многочисленных лоббистов, чтобы зайти в новую команду Трампа и договориться об определённых контактах.
И из этой новости можно сделать очевидный вывод: контакты идут, контакты происходят. Может ли нас это пугать? Как минимум, должно отрезвлять тех людей, которые думают, что Трамп просыпается каждое утро и думает, что он сделал для Украины», – сказал Шлинчак.
Радиоведущая согласилась со спикером и добавила, что нужно возвращаться к реальности и забывать о том, что «Трамп придёт – порядок наведёт».
«Мы должны вернуться к разработке своих малых и больших стратегий. Меня больше всего пугает то, что мы почему-то сбросили ответственность на США, мол, действительно, Трамп придёт – порядок наведёт, а сами не прорабатываем план B, C и D», – добавил грантоед.
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