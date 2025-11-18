Киевская пропаганда: Из погребальной ямы нас вытянет Третья мировая война

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не предлагает Украине капитуляцию, но ее условия очень близки к этому.

Об этом в эфире канала «УТ-2» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В целом эфир получился очень пессимистичным, так что ведущий попытался найти какой-то итог под занавес беседы.

«Я вот думаю, может, Третья мировая нас вытащит из погребальной ямы, потому что все будут фигачиться, а у нас будет много опыта, мы будем всем нужны», – заявил ведущий.

Чмут в ответ грустно заметил:

«Только людей не останется».

Впрочем, он надеется, что точка невозврата для Украины еще не пройдена.