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В украинской столице демонтировали памятник физиологу, основателю науки о высшей нервной деятельности Ивану Павлову.

Об этом сообщает департамент контроля города, функционирующий при Киевском горсовете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В столице продолжается дерусификация и очищение публичного пространства от объектов, связанных с российскими деятелями. В Печерском районе возле Александровской больницы специалисты КП «Киевблагоустройство» по поручению Департамента территориального контроля города Киева демонтировали памятник Ивану Павлову, российскому физиологу. Несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с имперским нарративом. Исторически школа Ивана Павлова проводила жестокие эксперименты не только на животных, но и на людях. В частности, для этих экспериментов использовали беспризорных детей от 6 до 15 лет», – утверждает столичный орган.

В попытке дерусификации не обошлось без курьеза. Так, в сообщении фигурирует Александровская больница (Октябрьская в советское время), названная в честь цесаревича – в будущем российского императора Александра III. При этом ранее Киевсовет переименовал больницу в Свято-Михайловскую, о чем чиновники то ли не знают, то ли забыли.

Отмечается, что памятник Павлову будет хранится Государственном музее авиации Украины. Указывается, что «с 2022 года уже демонтировало 59 объектов, включая памятник Щорсу», а всего «по состоянию на конец января 2025 года в Киеве было убрано 118 таких объектов.

Обратим внимание, что Павлов – ученый с мировым именем, получивший в 1904 году Нобелевскую премию за работу по физиологии пищеварения.

С большевиками Павлова объединяло полное отсутствие веры в бога, но тем не менее он, оставаясь в стране, практически до самой смерти продолжал их критиковать, причем порой достаточно резко. При этом Павлов отклонил приглашение Шведской академии наук переехать в Стокгольм, где ему пообещали создать лучшие условия для научной деятельности и построить под него институт.

По инициативе Ленина Совнарком принял декрет о создании условия для научной работы Павлова. В итоге был создан Институт физиологии АН СССР, где ученый проработал до самой смерти в 1926 году.

Чем удивит киевский режим дальше, можно только гадать. Возможно, переименует таблицу Менделеева