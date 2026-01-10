Киевлянам придется неделями сидеть в мороз без тепла

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киеву, значительная часть которого осталась без отопления после российского удара, не удастся восстановить в кратчайшие сроки подачу тепла.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обратил внимание на плачевное состояние теплосетей, подчеркнув, что последний раз хоть какие-то капитальные ремонты делались еще в 2012 году.

«Подать под нормальным напором, чтобы заполнить систему отоплением, хотя бы за 3-4 дня невозможно. Потому в Киеве подают очень аккуратно, чтобы не порвались сети в домах. И, соответственно, эти пять тысяч домов, если наполнять отоплением, то это будет как минимум 2-3 недели. Но ещё раз подчёркиваю: это при плюсовой температуре на улице, хотя бы плюс один. Если температура будет минусовая, никто не будет начинать отопительный сезон, потому что это чревато огромными осложнениями и проблемами и в домах, и в теплотрассах, и везде», – сказал гость эфира.

По его словам, в случае подачи тепла в мороз трубы начнут рваться из-за резкого перепада температур.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, всю предстоящую неделю в Киеве ожидается не менее 10 градусов мороза.