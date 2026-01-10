Киевлянам придется неделями сидеть в мороз без тепла

Игорь Шкапа.  
10.01.2026 19:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 536
 
Дзен, ЖКХ, Киев, Украина


Киеву, значительная часть которого осталась без отопления после российского удара, не удастся восстановить в кратчайшие сроки подачу тепла.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву, значительная часть которого осталась без отопления после российского удара, не удастся восстановить в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт обратил внимание на плачевное состояние теплосетей, подчеркнув, что последний раз хоть какие-то капитальные ремонты делались еще в 2012 году.

«Подать под нормальным напором, чтобы заполнить систему отоплением,  хотя бы за 3-4 дня невозможно. Потому в Киеве подают очень аккуратно, чтобы не порвались сети в домах. И, соответственно, эти пять тысяч домов, если наполнять отоплением, то это будет как минимум 2-3 недели. Но ещё раз подчёркиваю: это при плюсовой температуре на улице, хотя бы плюс один. Если температура будет минусовая, никто не будет начинать отопительный сезон, потому что это чревато огромными осложнениями и проблемами и в домах, и в теплотрассах, и везде», – сказал гость эфира.

По его словам, в случае подачи тепла в мороз трубы начнут рваться из-за резкого перепада температур.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, всю предстоящую неделю в Киеве ожидается не менее 10 градусов мороза.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить