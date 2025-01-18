Киев затопило после российского удара

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Сегодня российские ракеты атаковали Киев. Украинские СМИ публикуют снимки поврежденных станции метро «Лукьяновская» и Макдональдса.

Рядом расположен выпускающий военную продукцию завод «Артем», который и был главной целью.

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По словам командования ВСУ, всего были две ракеты, которые сбиты, причем одна в последний момент.

«Баллистические ракеты крайне сложные цели для перехвата. Обе ракеты, которые атаковали Киев, были сбиты», – заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Кроме того, сегодня было атаковано временно оккупированное Запорожье.