Киев затопило после российского удара

Игорь Шкапа.  
18.01.2025 13:29
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Киев, Россия, Украина


Сегодня российские ракеты атаковали Киев. Украинские СМИ публикуют снимки поврежденных станции метро «Лукьяновская» и Макдональдса.

Рядом расположен выпускающий военную продукцию завод «Артем», который и был главной целью.

Сегодня российские ракеты атаковали Киев. Украинские СМИ публикуют снимки поврежденных станции метро «Лукьяновская» и...

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По словам командования ВСУ, всего были две ракеты, которые сбиты, причем одна в последний момент.

«Баллистические ракеты крайне сложные цели для перехвата. Обе ракеты, которые атаковали Киев, были сбиты», – заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Кроме того, сегодня было атаковано временно оккупированное Запорожье.

«Судя по всему, две ракеты ОТРК «Искандер» были нацелены на завод «Искра». Там ВСУ обслуживают РСЗО HIMARS. На территории цехов промышленного предприятия пожар, частично обрушено административное здание», – сообщает «Военная хроника».

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