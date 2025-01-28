«Киев воюет на грани выживания. Русским заморозка не нужна» – подполковник США

Русские не для того мобилизовали экономику и столько сил потратили на ведение СВО, чтобы получить после заморозки границу по существующей линии ограничения.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская армия продолжает расти в размерах, возможностях и способностях обеспечивать себя, и она сможет продолжать это очень долго. Я не вижу трудностей в российской экономике, они относительно небольшие, это не борьба грани выживания для российской стороны. Они смогли сохранить свою экономику, внутри страны всё хорошо, они сдерживают и ограничивают количество дальнобойных ударов с украинской стороны, которые наносят ущерб, но с точки зрения ведения войны, это царапины. И они совершенно уверены, что будут продолжать сражаться. Люди на Западе, кажется, думают, что если они смогут усложнить жизнь России, повысить цены и сделать так, чтобы России стало дороже продолжать, то Путин скажет: «Чёрт с ним, я не знал, что это будет так дорого, давайте остановим это на линии разграничения». Это самообман. Для русских это экзистенциальная угроза», – сказал Дэвис.

Он подчеркнул, что русские не для того столько вложили в СВО.