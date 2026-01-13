Киев вновь обесточен российским ударом
Ночью объекты энергетики на подконтрольной киевскому режиму территории вновь подверглись массированному удару.
Одно из главных целей атак уже в не впервые за последнее время стал Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По официальным данным противника, Россия применила 25 ракет различного типа и 293 дрона. Признаются попадания на 24 локациях.
В киевском регионе практически полностью без света остались города-спутники Буча, Ирпень Гостомель и столица.
«Север и северо-запад Киева и Киевщины – держитесь. К сожалению, враг еще кое-что добил, и обходных путей у энергетиков становится все меньше и меньше», – жалуется регулярно фонтанирующий русофобией украинский волонтер ВСУ Богдан Мирошников.
«Укрэнерго» сообщает, что действовавшие до удара жесткие графики отключений отменены и введены аварийные отключения.
По карте украинских мониторов можно увидеть, что, кроме Киева, удары концентрировались на Кривом Роге, Одессе и Харькове.
По предварительным данным, поражены Трипольская и Криворожская ТЭС.
Спутники НАСА подтверждают прилет по Криворожской ТЭС.
«Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру Житомирской области. Сегодня ночью под ударами оказалось несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах», – в свою очередь сообщает гаулейтер Житомирской области Виталий Бунечко.
Поражение энергетических объектов признал и гауляйтер Одесской области Олег Кипер.
Кроме того, известно, что в Харькове поражен терминал «Новой почты», инфраструктура которой используется режимом для военных нужд.
К сожалению, в приграничных регионах РФ тоже усугубляются проблемы с обеспечением электроэнергией. Так, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что полностью за счёт резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые дома, в многоквартирные дома, в первую очередь, и на промышленные предприятия невозможно.
Он добавил, что идет подготовка к эвакуации населения в другие регионы.
«Ни в коем случае не говорю о том, что сейчас нужно бросить все свои вещи и заниматься тем, чтобы переезжать в другой регион. Категорически нет. Нужно просто понимать в случае возникновения сложной, чрезвычайной ситуации, когда может не быть тепла и электроэнергии, последовательность своих действий. Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам — там, где есть тепло и электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом», – заявил Гладков.
