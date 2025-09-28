Киев расплачивается за длинный язык Зеленского: Крупнейший удар по Украине

Михаил Рябов.  
28.09.2025 11:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2917
 
Дзен, Киев, Россия, Спецоперация, Украина


Минувшей ночью Россия нанесла один из самых масштабных ударов по целям на Украине. Было задействовано около 500 беспилотников и 40 ракет, атака длилась 12 часов, говорится в заявлении диктатора Зеленского.

«Мы будем и далее осуществлять удары в ответ, чтобы лишить Россию возможности зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия президента Трампа и прекратить любой российский импорт», – грозит Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Минувшей ночью Россия нанесла один из самых масштабных ударов по целям на Украине. Было...

Традиционно украинские власти публикуют данные лишь о пострадавших мирных жителях и гражданских объектах, не раскрывая сведения о денацифицированных ВСУшниках.

«В столице после ночного крупнейшего за всю войну комбинированного воздушного удара россиян уже четверо погибших гражданских, а сколько военных», – признает экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Бывший спикер «правосеков» Борислав Береза негодует:

«Почему Россия под санкциями смогла построить и масштабировать производство «шахедов», а у нас только сказки про «Фламинго»?».

Подельник Зеленского депутат Рады Максим Бужанский срывается на истерику:

«Вам не кажется, что «взаимодействие с колонизированными народами РФ», которое пытаются продвигать в Раде, это долбаный бред? Нет никаких колонизированных народов РФ, есть один российский народ… Российская Федерация – страна врагов».

А вот покинувший Киев тележурналист Максим Равреба считает, что вина за удар лежит на самом Зеленском, который накануне угрожал руководству России.

«Пан Зельц, что не скажет, как лужу пукнет. Сказал вчера российским чинушникам искать бомбоубежища – сегодня они ему Киев разбомбили».

Волонтер Алексей Живов предлагает бить не только по военным целям, но и зеркально устроить топливный дефицит для бандеровского режима:

«Кстати, если бы 500 гераней атаковали заправки и места хранения бензина по всей Украине, ВСУ стало бы негде и нечем заправляться».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить