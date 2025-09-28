Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью Россия нанесла один из самых масштабных ударов по целям на Украине. Было задействовано около 500 беспилотников и 40 ракет, атака длилась 12 часов, говорится в заявлении диктатора Зеленского.

«Мы будем и далее осуществлять удары в ответ, чтобы лишить Россию возможности зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия президента Трампа и прекратить любой российский импорт», – грозит Зеленский.

Традиционно украинские власти публикуют данные лишь о пострадавших мирных жителях и гражданских объектах, не раскрывая сведения о денацифицированных ВСУшниках.

«В столице после ночного крупнейшего за всю войну комбинированного воздушного удара россиян уже четверо погибших гражданских, а сколько военных», – признает экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Бывший спикер «правосеков» Борислав Береза негодует:

«Почему Россия под санкциями смогла построить и масштабировать производство «шахедов», а у нас только сказки про «Фламинго»?».

Подельник Зеленского депутат Рады Максим Бужанский срывается на истерику:

«Вам не кажется, что «взаимодействие с колонизированными народами РФ», которое пытаются продвигать в Раде, это долбаный бред? Нет никаких колонизированных народов РФ, есть один российский народ… Российская Федерация – страна врагов».

А вот покинувший Киев тележурналист Максим Равреба считает, что вина за удар лежит на самом Зеленском, который накануне угрожал руководству России.

«Пан Зельц, что не скажет, как лужу пукнет. Сказал вчера российским чинушникам искать бомбоубежища – сегодня они ему Киев разбомбили».

Волонтер Алексей Живов предлагает бить не только по военным целям, но и зеркально устроить топливный дефицит для бандеровского режима: