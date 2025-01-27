Киев и Европа саботируют «имперского Трампа», а Москва ловко подыгрывает – Бортник

Елена Острякова.  
27.01.2025 16:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники критикуют миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа, но противостоять ему не решаются.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники критикуют миротворческие инициативы президента...

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«Несмотря на всю побочную риторику, Зеленский и его европейские союзники не могут сказать сегодня Трампу: ты не прав и не можешь встречаться с Путиным без нас, ты должен обязательно учитывать наши интересы, и войну необходимо продолжить.

Никто с этим Трампом, имперским президентом на пике политической и социальной поддержки ругаться сегодня не хочет, сопротивляться ему не хочет, но саботировать обязательно будет», – сказал Бортник.

В то же время Россия, по его мнению, всячески поддерживает инициативы Трампа.

«Москва с удовольствием подыгрывает Трампу и говорит: мы готовы к переговорам и готовы договариваться, но где предложения по сделке, конкретный план, по которому мы можем договориться. Дайте – и мы готовы договариваться. Москва пытается таким образом обыграть и Украину, и Европу, показав, что они недоговорибельны, у них сумасшедшие неадекватные идеи, а мы готовы договариваться, давайте план», – отметил Бортник.

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