Киев и Европа саботируют «имперского Трампа», а Москва ловко подыгрывает – Бортник
Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники критикуют миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа, но противостоять ему не решаются.
Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Несмотря на всю побочную риторику, Зеленский и его европейские союзники не могут сказать сегодня Трампу: ты не прав и не можешь встречаться с Путиным без нас, ты должен обязательно учитывать наши интересы, и войну необходимо продолжить.
Никто с этим Трампом, имперским президентом на пике политической и социальной поддержки ругаться сегодня не хочет, сопротивляться ему не хочет, но саботировать обязательно будет», – сказал Бортник.
В то же время Россия, по его мнению, всячески поддерживает инициативы Трампа.
«Москва с удовольствием подыгрывает Трампу и говорит: мы готовы к переговорам и готовы договариваться, но где предложения по сделке, конкретный план, по которому мы можем договориться. Дайте – и мы готовы договариваться. Москва пытается таким образом обыграть и Украину, и Европу, показав, что они недоговорибельны, у них сумасшедшие неадекватные идеи, а мы готовы договариваться, давайте план», – отметил Бортник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: