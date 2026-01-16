Киев без света, но оскверненную Родину-Мать подсветили под британский флаг
В Киеве, где после российских ударов продолжаются многочасовые отключения света, власти в угоду Лондону устроили шоу – подсветили монумент Родина-Мать (осквернён бандеровским тризубцем) в цвета флага Великобритании.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Подсветку запустили в знак «единства», сообщает украинский официоз. По всей видимости, поводом стали известия о том, что Англия готовит для ВСУ новые баллистические ракеты, которыми можно будет бить по России.
А вот агентство Reuters, наоборот, проехалось с камерой по вечернему Киеву в кромешной тьме – именно так живут обычные люди, пока укро-власти устраивают шоу для хозяев из Лондона (см. ролик).
Одновременно стало известно: украинский вице-премьер Юлия Свириденко потребовала от всех губернаторов добиться сокращения потребления электроэнергии – выключить подсветку, рекламу, уличное освещение и т.п.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: