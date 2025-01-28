Кибермошенники, атакующие Россию, могут «остановить страну»

Вымогательство мошенниками денег у частных лиц – это не самая страшная часть кибератак, которым подвергается Россия.

Об этом экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил в интервью «Радио Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убираем мошенников, которые достают бабушек и выманивают у них деньги на безопасные счета. Они будут всегда, здесь вопрос только во взаимодействии органов.

Но мы с вами не видим, а это очень массовая история, когда у предприятий шифруются базы данных и потом с них вымогаются деньги. Это сплошь и рядом сейчас. Я думаю, что можно сейчас, постаравшись, остановить страну», – сказал Клименко.