Кибермошенники, атакующие Россию, могут «остановить страну»

Елена Острякова.  
28.01.2025 18:48
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Украина


Вымогательство мошенниками денег у частных лиц – это не самая страшная часть кибератак, которым подвергается Россия.

Об этом экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил в интервью «Радио Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вымогательство мошенниками денег у частных лиц – это не самая страшная часть кибератак, которым...

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«Убираем мошенников, которые достают бабушек и выманивают у них деньги на безопасные счета. Они будут всегда, здесь вопрос только во взаимодействии органов.

Но мы с вами не видим, а это очень массовая история, когда у предприятий шифруются базы данных и потом с них вымогаются деньги. Это сплошь и рядом сейчас. Я думаю, что можно сейчас, постаравшись, остановить страну», – сказал Клименко.

Он считает, что кибербезопасность должна стать государственной программой.

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