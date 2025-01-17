Хватит мышиной возни. Пора уничтожать ВСУ в Курской области масштабной операцией – Баранец

Россия должна провести масштабную фронтовую операцию против ВСУ в Курской области, а не наносить по ним точечные удары.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сивков однажды произнес такую фразу по поводу фронтовой операции. Вот, я когда услышал это, подумал, что я не могу не согласиться с этой мыслью Сивкова. Потому что вы знаете, все остальное – это такая мелкая возня то в Суджанском районе, то в каком-то Солдатском, то в Ивановском районе.

Нет единого мощного напора на украинцев, чтобы, извините, у них там и галош не осталось в Курской области. Этого нет. Идет какая-то мелкотактическая, скажем так, возня», – заявил Баранец.