Хватит мышиной возни. Пора уничтожать ВСУ в Курской области масштабной операцией – Баранец

Анатолий Лапин.  
17.01.2025 10:59
  (Мск) ,  Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Россия должна провести масштабную фронтовую операцию против ВСУ в Курской области, а не наносить по ним точечные удары.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна провести масштабную фронтовую операцию против ВСУ в Курской области, а не наносить...

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«Сивков однажды произнес такую фразу по поводу фронтовой операции. Вот, я когда услышал это, подумал, что я не могу не согласиться с этой мыслью Сивкова. Потому что вы знаете, все остальное – это такая мелкая возня то в Суджанском районе, то в каком-то Солдатском, то в Ивановском районе.

Нет единого мощного напора на украинцев, чтобы, извините, у них там и галош не осталось в Курской области. Этого нет. Идет какая-то мелкотактическая, скажем так, возня», – заявил Баранец.

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