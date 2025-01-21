«Хватит кормить Украину»: 51 % американцев считает военную и финансовую помощь Киеву чрезмерной

Сергей Рыжов.  
21.01.2025 13:49
  (Мск) , Москва
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Война, Деньги, Дзен, Общество, Политика, Социология, Украина


Инаугурация Трампа совпала по времени с обнародованием итогов  опроса граждан США, проведенного институтом Ipsos по заказу The New York Times. Тема опроса была актуальной по нынешним временам. Выяснилось, что большинство американцев считают, что финансовая помощь, которую Вашингтон выделяет на военные нужды Украины, чрезмерна и должна быть уменьшена.

Как указывает издание,  51% американцев заявили, что затраты на военную поддержку Киева слишком велики. Лишь 17% считают это финансирование недостаточным, а 28% полагают, что его объем является приемлемым. Еще 4% участников опроса затруднились ответить на этот вопрос.


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Схожие настроения наблюдаются и в отношении помощи Израилю. По данным того же исследования, 53% американцев убеждены, что Белый дом расходует чрезмерно много средств на поддержку военной машины Киева.

При этом 60% опрошенных заявили, что США следует сократить свое участие в любых международных конфликтах и сосредоточиться на решении внутренних проблем.

Более половины респондентов (55%) хотели бы, чтобы Дональд Трамп выполнил свое предвыборное обещание о массовой депортации всех нелегальных мигрантов. Кроме того, подавляющее большинство (87%) поддерживает немедленное выдворение из страны преступников, которые находятся в США нелегально.

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