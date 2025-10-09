Хватит идти на поводу у оружейников, нужны переговоры с Россией! – трезвый голос в Европарламенте

Анатолий Лапин.  
09.10.2025 08:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 447
 
Дзен


Запад, обвиняющий Россию в гибридной войне, сам устраивает диверсии. Миру нужно перестать идти на поводу оружейных компаний.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от ФРГ Озлем Демирель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад, обвиняющий Россию в гибридной войне, сам устраивает диверсии. Миру нужно перестать идти на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам нужны беспилотники, потому что так говорит оборонная промышленность, но это просто следует логике эскалации. Дамы и господа, эта гибридная война между нами продолжается уже некоторое время и становится все более ожесточенной. Было бы неправильно утверждать, что в гибридной войне и атаках виновата только одна сторона, то есть Россия. Евросоюз тоже прибегает к подобным действиям.

Мы видим секретные военные операции и атаки беспилотников в других странах. Это стандартная реакция всех сторон, включая страны НАТО. Но реакция на это должна быть пропорциональной, основанной на правде и доказательствах, и не должна приводить к эскалации.

Нам срочно нужны меры по укреплению доверия, переговоры и соглашения о контроле над вооружениями. Например, возвращение к соглашению об открытом небе для России и США.

Но вместо этого мы наблюдаем истеричные дебаты с непропорциональными требованиями, которые усиливают напряженность скорее ведут нас к горячей войне. Дебаты, в которых не используются такие слова как разрядка, вызывают беспокойство. Мы должны быть в состоянии обеспечить мир. И это то, что обеспечит нам настоящую политику безопасности для народов», – заявила Демирель.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить