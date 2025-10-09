Запад, обвиняющий Россию в гибридной войне, сам устраивает диверсии. Миру нужно перестать идти на поводу оружейных компаний.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от ФРГ Озлем Демирель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужны беспилотники, потому что так говорит оборонная промышленность, но это просто следует логике эскалации. Дамы и господа, эта гибридная война между нами продолжается уже некоторое время и становится все более ожесточенной. Было бы неправильно утверждать, что в гибридной войне и атаках виновата только одна сторона, то есть Россия. Евросоюз тоже прибегает к подобным действиям.

Мы видим секретные военные операции и атаки беспилотников в других странах. Это стандартная реакция всех сторон, включая страны НАТО. Но реакция на это должна быть пропорциональной, основанной на правде и доказательствах, и не должна приводить к эскалации.

Нам срочно нужны меры по укреплению доверия, переговоры и соглашения о контроле над вооружениями. Например, возвращение к соглашению об открытом небе для России и США.

Но вместо этого мы наблюдаем истеричные дебаты с непропорциональными требованиями, которые усиливают напряженность скорее ведут нас к горячей войне. Дебаты, в которых не используются такие слова как разрядка, вызывают беспокойство. Мы должны быть в состоянии обеспечить мир. И это то, что обеспечит нам настоящую политику безопасности для народов», – заявила Демирель.