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Непубличные переговоры между Москвой и Вашингтоном продолжаются, так что скорее всего Украина не получит крупной военной помощи, на которую рассчитывает.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конечном счете – что Трамп не изменил ничего на данный момент. И что интересно, мои источники в администрации говорят мне, что за кулисами ведутся переговоры между Москвой и Вашингтоном на очень высоком уровне, и похоже, они идут хорошо», – сказал Макгрегор.