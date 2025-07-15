Хвалёная «помощь Трампа» не доедет до поля боя – Макгрегор
Непубличные переговоры между Москвой и Вашингтоном продолжаются, так что скорее всего Украина не получит крупной военной помощи, на которую рассчитывает.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В конечном счете – что Трамп не изменил ничего на данный момент. И что интересно, мои источники в администрации говорят мне, что за кулисами ведутся переговоры между Москвой и Вашингтоном на очень высоком уровне, и похоже, они идут хорошо», – сказал Макгрегор.
«Политики не любят принимать решительные меры. Они не любят занимать твердую позицию, если не уверены, что все пойдет по их плану.
Так что, я думаю, что от президента Трампа вы получите половину буханки, а в конечном итоге на поле боя не доедет вообще ничего», – добавил полковник.
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