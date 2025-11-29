«Хуцпа Зеленского в этот раз с Трампом не прокатила» – Царёв

Зеленский пытался заболтать «мирные» предложения американцев до окончания шатдауна, однако Дональд Трамп просчитал ситуацию, поэтому начал «педалировать вопрос и усиливать давление».

Об этом эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Трампа власть на трёх столпах, стульчик с тремя ножками. Первая – зять, сын Трампа, Иванка, Уиткофф, друг Трампа, это семья. Вторая линия – трамписты, MAGA. Вэнс и такие же, как он. Причём, некоторые большие трамписты, чем сам Трамп, ругаются с Трамом за то, что он недостаточно трампист. И третья – традиционные республиканцы, Трамп фактически на абордаж взял Республиканскую партию, но остались старые республиканцы, которые не являются трампистами и зачастую по убеждениям ближе к демократам. Это Рубио. …У Трампа очень неустойчивая позиция, одна из ножек может в любой момент поломаться.

И ставка Зеленского на этой хуцпе, которая у него очень часто прокатывала, состояла в том, чтобы дотянуть время, пока Конгресс приступит к полноценной работе. У Трампа сейчас была идеальная ситуация, которой он воспользовался – шатдаун. И Конгресс только в январе начнёт заниматься серьёзными вопросами, в том числе законопроект, под который есть большинство, о выделении 50-60 млрд.долл. помощи Украине.

Это большие деньги, Украине лишними не будут. И пока у него есть временной лаг, они пытаются сейчас продавить мирное соглашение с Россией», – описал ситуацию Царёв.