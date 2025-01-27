Хрен тебе, Дональд Иванович: в Москве ответили на ультиматум Трампа

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У Дональда Трампа ничего не выйдет, если он решил вести диалог с президентом России Владимиром Путиным на основе ультиматумов.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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