Хрен тебе, Дональд Иванович: в Москве ответили на ультиматум Трампа
У Дональда Трампа ничего не выйдет, если он решил вести диалог с президентом России Владимиром Путиным на основе ультиматумов.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Готовятся переговоры с Путиным. Ведь, казалось бы, в это предполье перед переговорами нужно невероятно следить за словами. Каждое слово, акцент, понимаете, оно же имеет значение для того, чтобы подготовить площадку для каких-то плодотворных переговоров.
Это понятно, совершенно, и здесь нельзя никак конфронтировать, здесь нельзя оскорблять. Что говорит Трамп: «Путина ожидают большие неприятности, если он не согласится». Да и так и хочется сказать Трампу: «Хрен тебе, Дональд Иванович, понимаете, если ты с такими подходами собираешься садиться за стол переговоров с Путиным».
Ты, случайно, не перепутал его с Ельциным, нет? Это совсем другой человек. Вы на понты, на слабо, Дональд Иванович, не возьмёте», – заявил Баранец
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