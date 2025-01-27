Хрен тебе, Дональд Иванович: в Москве ответили на ультиматум Трампа

Анатолий Лапин.  
27.01.2025 10:25
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


У Дональда Трампа ничего не выйдет, если он решил вести диалог с президентом России Владимиром Путиным на основе ультиматумов.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Дональда Трампа ничего не выйдет, если он решил вести диалог с президентом России...

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«Готовятся переговоры с Путиным. Ведь, казалось бы, в это предполье перед переговорами нужно невероятно следить за словами. Каждое слово, акцент, понимаете, оно же имеет значение для того, чтобы подготовить площадку для каких-то плодотворных переговоров.

Это понятно, совершенно, и здесь нельзя никак конфронтировать, здесь нельзя оскорблять. Что говорит Трамп: «Путина ожидают большие неприятности, если он не согласится». Да и так и хочется сказать Трампу: «Хрен тебе, Дональд Иванович, понимаете, если ты с такими подходами собираешься садиться за стол переговоров с Путиным».

Ты, случайно, не перепутал его с Ельциным, нет? Это совсем другой человек. Вы на понты, на слабо, Дональд Иванович, не возьмёте», – заявил Баранец

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