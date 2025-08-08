«Хранит секреты в туалете!» – В западной прессе истерика из-за встречи Трамп-Путин
Перспектива того, что США и Россия договорятся без участия Киева и Брюсселя встревожила украинскую верхушку и евробюрократов, пишет The Guardian:
«Перспектива того, что Путин и Трамп попытаются прийти к соглашению по Украине без участия других сторон, скорее всего, встревожит Киев и европейские столицы, которые неизменно заявляют, что Украина должна присутствовать при обсуждении своей судьбы. Россия, напротив, поддерживает идею «саммита великих держав», на котором она могла бы попытаться договориться с Трампом в обход европейцев».
Еще истеричнее прогнозы в The Independent, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:
«Руководители разведслужб будут как на иголках, гадая, не является ли это еще одним случаем, напоминающим встречу между агентом и его куратором. Нет никаких доказательств того, что Дональд Трамп работает на Владимира Путина. Но есть множество доказательств того, что президент США поддерживает планы Путина».
Газета напоминает:
«Путин одержим идеей вернуть Украину в состав бывшей Российской (или Советской) империи… Последовательно отрицает тот факт, что Украина является независимым государством. Он также является бывшим агентом КГБ, экспертом по манипуляциям».
Трамп, якобы, не понимает этих угроз:
«Разведывательная сеть «Пять глаз», объединяющая США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, испытывает трудности, поскольку агентства, входящие в эту сеть, не доверяют Трампу свои секреты — он известен тем, что разглашал их и хранил конфиденциальные материалы в своём туалете.
Когда в июле 2018 года он встретился с Путиным на первом саммите в Хельсинки, он беседовал с ним более двух часов в присутствии только американского переводчика и российской делегации. После встречи он забрал у переводчика записи…
Большинство личных встреч Трампа с Путиным не были должным образом задокументированы…
И каждый раз, когда они встречаются, Трамп выглядит ослеплённым… Отношения Трампа с Путиным губительны для Запада и Европы и уничтожают зеленые ветви демократии, как «Агент Оранж».
