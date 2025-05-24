«Хотят досидеть до конца войны»: пленные умоляют не возвращать их на Украину

Максим Столяров.  
24.05.2025 14:53
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Многие украинские военнопленные надеются «досидеть» в плену до конца войны, потому что вернувшись на Украину, они вновь окажутся на передовой.

Об этом в эфире «Ваши новости» заявил воюющий в составе интернационального батальона «Пятнашка» писатель Евгений Николаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинские военнопленные надеются «досидеть» в плену до конца войны, потому что вернувшись на...

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«Большинство пленных – обычные мобилизованные мужики, которых пригнали туда, и они бы может быть с удовольствием бы сдались сами, но не было возможности. Удивительно, кстати, было несколько моментов. Одного пленного меняли, он плакал и просил, чтобы его не меняли. Но нам нужно было своего пацана забрать, поэтому мы сказали, что нет вариантов.

Он там падал на колени, это отвратительное зрелище было, конечно, мерзкое. Плакал, сопли. Он был уже достаточно взрослый мужчина. То есть, ему было 30-35 лет. Он говорит: «Я хочу досидеть здесь до конца войны». Действительно, у него там замечательные были условия: он питался в той же столовой, что питались мы. То есть он занимался тем же самым, что и мы. Но свободен от боевых задач.

Его не били, не обижали, не пытали, кормили. Он спал на таких же нарах, как спали мы. В общем, все то же самое, что у нас, только он был еще и не свободен. И вот он хотел досидеть до конца войны», – сказал Николаев.

«А потом, когда его поменяли, его месяц реабилитировали, потом его отправили на Запорожье. И вот там его убили. Видимо, он чувствовал, что ему не надо это делать. Позвонила его мама и сказала, что жалко, что вы его поменяли», – добавил писатель.

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