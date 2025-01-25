«Нам нужен уран уран»: американский адмирал объяснил, почему США не оставят Украину

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США не собираются оставлять Украину даже при Трампе, поскольку заинтересованы в в ее стратегических месторождениях.

Об этом на украинском завтраке в Давосе заявил член правления» BGV Group Managementс» Сергей Войцеховский, инвестировавший в украинские горнодобывающие предприятия более 100 миллионов долларов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам интересна добыча урана на Украине. Все понимают, что без ядерной энергетики сложно представить эффективную экономику. И слава богу, в Украине около 10% мировых запасов урана. Основываясь на опыте в Болгарии, мы можем дополнительно добывать 20 тонн урана в год», – сказал Войцеховский.

Он попытался убедить присутствующих, что несмотря на войну, украинские залежи якобы имеют ряд преимуществ перед месторождениями других стран.

С ним согласился соучредитель и генеральный директор IP3 Corporation, контр-адмирал США в отставке Майкл Хьюитт, по мнению которого украинский уран может быть очень важным для США, которые растеряли практически все подконтрольные месторождения.