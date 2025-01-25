«Нам нужен уран уран»: американский адмирал объяснил, почему США не оставят Украину
США не собираются оставлять Украину даже при Трампе, поскольку заинтересованы в в ее стратегических месторождениях.
Об этом на украинском завтраке в Давосе заявил член правления» BGV Group Managementс» Сергей Войцеховский, инвестировавший в украинские горнодобывающие предприятия более 100 миллионов долларов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам интересна добыча урана на Украине. Все понимают, что без ядерной энергетики сложно представить эффективную экономику. И слава богу, в Украине около 10% мировых запасов урана. Основываясь на опыте в Болгарии, мы можем дополнительно добывать 20 тонн урана в год», – сказал Войцеховский.
Он попытался убедить присутствующих, что несмотря на войну, украинские залежи якобы имеют ряд преимуществ перед месторождениями других стран.
С ним согласился соучредитель и генеральный директор IP3 Corporation, контр-адмирал США в отставке Майкл Хьюитт, по мнению которого украинский уран может быть очень важным для США, которые растеряли практически все подконтрольные месторождения.
«Почему Украина важна для американской промышленности? Почему это так важно для американских политиков? Критически важные ресурсы, вероятно, определят долгосрочные отношения между Западом и Украиной.
Давайте просто поговорим о том, что собирается сделать Трамп. Он очень обеспокоен зависимостью США от урана и российского топлива. В середине 80-х годов Соединенные Штаты производили 100% обогащенного урана для мирового рынка. Сегодня мы не производим ничего. Мы фактически отдали это русским.
Затем, посмотрите на графит, мы отдали его китайцам. Так что если вы задумаетесь о важности этих минералов и поймете что это связано с геополитикой. Уран станет самым важным минералом для развития атомной энергетики во всем мире», – сказал адмирал.
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