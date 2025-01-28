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Администрация Байдена пыталась убить президента России Владимира Путина. С таким сенсационным, хоть и запоздалым откровением поделился консервативный американский политкомментатор Такер Карлсон в интервью с ведущим подкастов Мэттом Таибби.

«Она пыталась убить Путина Это просто безумие. Кто бы тогда взял Россию под управление? И что произошло бы с ядерными запасами в такой сложной стране, которую не могут понять иностранцы», — утверждает Такер.

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Виновником и инициатором этой затеи Карлсон считает бывшего госсекретаря Энтони Блинкена. Он же, по мнению Такера, реально руководил Белым домом все эти годы вместо престарелого Байдена.

«Я вижу повсюду его отпечатки. Тони Блинкен сильно настаивал на настоящей войне. Что администрация Байдена и сделала», — добавил Такер. Впрочем, каких-то доказательств своим словам он не привел.

Также Карлсон заявил, что США стоят за атакой на «Северный поток» и аналогичные утверждения известного расследователя Сеймура Херша были правдой.

«Это могло стать основой для развития немецкой экономики. Но теперь это уничтожит ЕС. Когда люди очнутся от иллюзий, рухнет и НАТО – ведь это атака одного члена альянса на союзника: США нанесли удар по Германии и обрушили ее экономику», – уверяет Карлсон.

Это уже не первое обвинение такого рода в адрес Блинкена. Ранее о роли экс-госсекретаря в продолжении войны на Украине писала газета New York Times. По данным издания, в конце 2022 года тогдашний начальник Объединённого комитета штабов армии США Милли предлагал Украине пойти на переговоры с РФ о завершении войны, имея сильную позицию после побед в Харьковской и в Херсонской областях. Но против тогда, по данным издания, выступил Блинкен, настояв на продолжении войны.

Интересно, что такое рвение по разоблачению предшественников не осталось без награды со стороны Трампа. Хотя сам Такер не получил никаких постов в новой администрации Белого дома, однако его молодой сын начал свою карьеру с вполне пристойной должности заместителя пресс-секретаря вице-президента США Джей Ди Вэнса.