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Суд вынес приговор Елене Чесаковой, которая пыталась развернуть в центре Одессы флаг России, однако была замечена прихвостнями Ганула. Они закидали ее камнями, плеснули в лицо горячим кофе и вызвали полицаев.

На оперативной съемке женщина сказала:

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«Я не прощу никогда того, что произошло 2 мая в Одессе, не прощу напавших на Донбасс — ВСУ. Я поддерживаю русский мир, Россию».

Тогда, в октябре минувшего года, сам Ганул и пустил слух, что Елена в СИЗО, и «до суда не доживет, потому что ее запытают».

Но после разоблачения этой лжи, сам же и сокрушался.

«Она не была в СИЗО, соответственно, никто ее не убил. По украинскому закону прокуратура могла спокойно просить заключение под стражу, ватный прокурор решил по-другому. Я в ах…е от нашей правоохранительной системы, это же показатель для других сепаратистов, что можно поднимать флаг России. Потому что это Одесса — ватные прокуроры, ватные судьи, ватная полиция», — негодовал кусок дохлого нациста.

И вот — приговор суда.

В материалах дела говорится, что преступница (страшная!), 43-летняя Елена Чесакова, является уроженкой российской Перми, но имеет украинское гражданство. На момент совершения «страшного преступления» работала дворником. И… «часто попадала в поле зрения полиции». Тут сразу вспоминается эсбэушная методичка о диверсантах, вредящих гестаповцам — как у бабок на скамейке: «Проститутки, наркоманы!».

«На нее составлялись админпротоколы за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах… В магазине высказывалась нецензурной бранью… после чего повредила входную дверь… Толкалась и бросалась в драку к работникам магазина… Крала продукты», говорится в характеристике прокурора.

Столько всего, хоть и мелкого, что странно — ведь судима, даже условно, или оштрафована, пусть символически — даже за гражданское правонарушение — женщина не была. Для сравнения, недавно одесским малолеткам, стырившим палку колбасы, дали восемь лет…

И вот как суд выкрутился из ситуации:

«Чесакова лечилась в психбольнице с диагнозом «Мания без психотических симптомов». Была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что женщина имеет клинические признаки психических расстройств в виде «Шизоаффективного расстройства, маниакальный тип» и не могла осознавать свои действия и руководить ими».

Засим суд признал женщину неподсудной, то есть, «совершившей общественно опасное деяние в состоянии невменяемости».

И хотя обвинение требовало лишение свободы по статье «Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины», суд в этом отказал и Елена была отправлена на лечение в психбольницу — через месяц (срок для апелляции), а пока, как и прежде, — домашний арест.

В суд, кстати, она пришла в одежде цветов триколора и повторяла, что «Одесса с Россией».

Казалось бы, плюс и галочка для гестапо — «смотрите, вся вата неадекватна». Но для «вольнонаемных» нацистов… опять зрада.

«Чудовищу вместо тюрьмы присудили психиатрическое лечение. Но раньше о невменяемости речь не шла, хотя превенция могла бы помешать московским пропагандистам использовать это лицо в своих интересах», — вещает из Ада искусственный Ганул.

А вот Елена Чесакова — жива.