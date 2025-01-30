Хорватский проректор: Благодаря санкциям против российской нефти падет режим Вучича

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проректор хорватского университета «Доктор Франьо Туджман» Гордан Акрап в эфире государственного телеканала Хорватии HRT заявил, что его страна заинтересована в смене режима Вучича в Сербии.

Он считает, что это произойдет из-за американских санкций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Примерно через три недели вступит в силу запрет на импорт российской нефти в Сербию. Примерно через три с половиной недели в Сербии может закончиться энергия. Вучич окажется в ситуации, когда ему придется национализировать «Нефтяную индустрию Сербии» и противостоять Путину, иначе он останется без энергоресурсов. В такой ситуации, а на улицы уже вышло двести тысяч студентов, если к этому добавить и то, что они останутся без энергии, протесты могут стать более интенсивными и распространиться на другие категории населения», – сделал прогноз Акрап.

По мнению хорватского проректора в этом случае возможно появится новая политическая сила, которая сменит правительство в Сербии, что будет в интересах Хорватии.

«Именно среди студенческой среды, среди их профессоров появится, как новая политическая надежда, движение, которое объединит проевропейские силы и попытается стабилизировать Сербию. Хорватия больше всего заинтересована в том, чтобы сделать Сербию демократической, свободной и дерадикальной. Никто не хочет, чтобы рядом с ним была страна, которая является потенциальным источником нестабильности. Мы видим, что Сербия делает вместе с Россией в Черногории, что она делает в Косово, Северной Македонии, БиГ, и как она импортирует нестабильность. Никому не нужна небезопасная и нестабильная Сербия», – заявил Акрап.

Напомним, что 15 января текущего года уходящая администрация Байдена в США ввела санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС) из-за того, что 56,1% акций компании принадлежат «Газпром нефти»