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Самая масштабная атака БПЛА на Московскую область – это была одной из попыток Киева навредить России путём запугивания гражданского населения без какого-либо военного смысла.

Об этом на канале «War & Politics 24» заявил вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский очень хорош в попытках найти способы навредить России. Атаки беспилотников на Москву не нанесли никакого ущерба, но что они действительно делают, так это демонстрируют российскому народу, что они находятся в состоянии войны, что они не в безопасности. И это мощный сигнал, который нужно послать. Наиболее эффективные удары беспилотников, которые наносит Украина, вероятно, наносятся по нефтегазовым объектам, потому что они уменьшают возможности России продавать нефть и газ, зарабатывать деньги и использовать их для производства оружия или покупки его у Ирана или Северной Кореи», – похвалил британец.