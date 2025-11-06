Хорошие новости: грантоеды добивают украинскую экономику

Игорь Шкапа.  
06.11.2025 18:33
  (Мск) , Киев
Экономикой Украины управляют люди, которые ведут страну к катастрофе.

Об этом на канале киевского предпринимателя Павла Себастьяновича заявил экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашей экономикой управляют люди, которые были воспитаны в грантовых структурах, которые до полномасштабной войны фактически занимались реструктуризацией Укроборонпрома, то есть его разрушением, уничтожением.

Если эти люди до сих пор допущены к экономическому мейнстриму, который у нас реализуется, последствия будут катастрофические, потому что они, в принципе, идеологически не способны мыслить в рамках экспансионистской бюджетной политики, политики развёртывания», – убежден Кущ.

По его словам, в прошлом примером экономики развертывания были Германия и Япония.

«Второй момент – монетарный. В пользу кого работают национальные деньги? Национальные деньги могут работать либо в пользу промышленного капитала, либо в пользу банковского капитала спекулятивного. Фактически у нас все годы до полномасштабной войны и сейчас национальные деньги работают в пользу спекулятивного банковского капитала. У нас фактически промышленный капитал находится в роли даже не пасынка, а в роли абсолютно дискриминированного объекта…

Из реального сектора экономики есть только сырьевой сектор, который более-менее поддерживается, потому что там формируется коррупционная рента, которая потом распределяется политическими элитами и правящим классом», – резюмировал Кущ.

