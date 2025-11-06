Хорошие новости: грантоеды добивают украинскую экономику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экономикой Украины управляют люди, которые ведут страну к катастрофе.

Об этом на канале киевского предпринимателя Павла Себастьяновича заявил экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашей экономикой управляют люди, которые были воспитаны в грантовых структурах, которые до полномасштабной войны фактически занимались реструктуризацией Укроборонпрома, то есть его разрушением, уничтожением. Если эти люди до сих пор допущены к экономическому мейнстриму, который у нас реализуется, последствия будут катастрофические, потому что они, в принципе, идеологически не способны мыслить в рамках экспансионистской бюджетной политики, политики развёртывания», – убежден Кущ.

По его словам, в прошлом примером экономики развертывания были Германия и Япония.