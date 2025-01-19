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Украинским властям нужно работать с населением, чтобы украинцы не боялись, что их мобилизованных детей отправят сразу без учебки на фронт.

Об этом на канале «Decoding Geopolitics Podcast» завил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине миллион украинцев призывного возраста, женщин и мужчин, которые могли бы служить, и Украине не пришлось бы снижать призывной возраст. Хотя, в большинстве армий готовы брать молодых женщин и мужчин в возрасте 17-18 лет, поэтому я был удивлён, когда впервые услышал [что это проблема]. Но проблема в том, что правительство не смогло завоевать доверие украинских семей, что их сын или дочь не будут напрасно рисковать. Задача правительства показать, что эти молодые женщины и мужчины не будут отправлены на фронт, пока не пройдут надлежащую подготовку, не будут должным образом экипированы и не попадут в подразделение, которое должным образом обучено и экипировано. И только потом их молодой солдат отправится на войну», – сказал Ходжес.