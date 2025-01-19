Ходжес: Вернуть беженцев на Украину, и не надо будет снижать призывной возраст

Максим Столяров.  
19.01.2025 17:09
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мобилизация, Украина


Украинским властям нужно работать с населением, чтобы украинцы не боялись, что их мобилизованных детей отправят сразу без учебки на фронт.

Об этом на канале «Decoding Geopolitics Podcast» завил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским властям нужно работать с населением, чтобы украинцы не боялись, что их мобилизованных детей...

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«На Украине миллион украинцев призывного возраста, женщин и мужчин, которые могли бы служить, и Украине не пришлось бы снижать призывной возраст. Хотя, в большинстве армий готовы брать молодых женщин и мужчин в возрасте 17-18 лет, поэтому я был удивлён, когда впервые услышал [что это проблема]. Но проблема в том, что правительство не смогло завоевать доверие украинских семей, что их сын или дочь не будут напрасно рисковать.

Задача правительства показать, что эти молодые женщины и мужчины не будут отправлены на фронт, пока не пройдут надлежащую подготовку, не будут должным образом экипированы и не попадут в подразделение, которое должным образом обучено и экипировано. И только потом их молодой солдат отправится на войну», – сказал Ходжес.

«Я имею в виду, что в Германии, Польше, Румынии живут миллионы украинцев, включая женщин и мужчин, которые должны вернуться на Украину. Так что призывной возраст – это не проблема. Я считаю, для решения проблем с солдатами нужно проводить необходимые реформы и завоёвывать доверие семей», – добавил генерал.

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