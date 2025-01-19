Ходжес: Надежда есть. Трамписты не парализованы страхом перед ядерным оружием русских

Максим Столяров.  
19.01.2025 19:05
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


В отличие от администрации Байдена, у Трампа не боятся ядерных угроз Москвы, однако точно так же не горят желанием делать всё для победы Украины.

Об этом на канале «Decoding Geopolitics Podcast» завил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от администрации Байдена, у Трампа не боятся ядерных угроз Москвы, однако точно...

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«Мы продолжаем понемногу поставлять боеприпасы, технику и т.д., потому что администрация Байдена и некоторые другие правительства, типа Шольца, [дрожат] перед эскалацией, что Россия может применить ядерное оружие. Очевидно, что русские никогда не применят ядерное оружие, а вот украинцы уже перешли через множество «красных линий». Россияне не применят ядерное оружие, потому что им это не выгодно, единственная выгода для них – это угроза, потому что они видели нашу реакцию на угрозу, что они могли бы применить.

И мне кажется, что администрация Трампа, несмотря на все их многочисленные проблемы и поводы для критики, не парализованы этим страхом. Генерал Келлог уже высказался по этому поводу – он сказал, что они не применят это оружие. Конечно, они не применят ядерное оружие, так почему ж вы не хотите, чтобы Украина победила Россию?» – негодовал Ходжес.

Тем не менее, он признался, что его «воодушевляют» заявления будущего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, что «России нельзя доверять».

«Это отличная отправная точка для переговоров с русскими. Это хорошо. И он также подчеркнул важность суверенитета Украины. Это тоже хорошо. Но я пока не слышал, чтобы они говорили о том, что мы хотим победы Украины», – добавил генерал.

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