Ходжес: Надежда есть. Трамписты не парализованы страхом перед ядерным оружием русских

В отличие от администрации Байдена, у Трампа не боятся ядерных угроз Москвы, однако точно так же не горят желанием делать всё для победы Украины.

Об этом на канале «Decoding Geopolitics Podcast» завил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем понемногу поставлять боеприпасы, технику и т.д., потому что администрация Байдена и некоторые другие правительства, типа Шольца, [дрожат] перед эскалацией, что Россия может применить ядерное оружие. Очевидно, что русские никогда не применят ядерное оружие, а вот украинцы уже перешли через множество «красных линий». Россияне не применят ядерное оружие, потому что им это не выгодно, единственная выгода для них – это угроза, потому что они видели нашу реакцию на угрозу, что они могли бы применить. И мне кажется, что администрация Трампа, несмотря на все их многочисленные проблемы и поводы для критики, не парализованы этим страхом. Генерал Келлог уже высказался по этому поводу – он сказал, что они не применят это оружие. Конечно, они не применят ядерное оружие, так почему ж вы не хотите, чтобы Украина победила Россию?» – негодовал Ходжес.

Тем не менее, он признался, что его «воодушевляют» заявления будущего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, что «России нельзя доверять».