Хербст: на Украине США должны быть готовы открыть огонь по русским вместе с европейцами

Вадим Москаленко.  
21.01.2025 15:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, США, Украина


Гарантией безопасности для Украины будет ввод на линию соприкосновения европейских войск, которым, в свою очередь, тоже нужны гарантии безопасности от США на случай прямого боевого столкновения с РФ.

Об этом в эфире украинского телеканала «Дом» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гарантией безопасности для Украины будет ввод на линию соприкосновения европейских войск, которым, в свою...

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«Это важнейшая часть предложения Трампа, и он говорит о европейских солдатах, что абсолютно правильно. Так как он знает, миссии по поддержанию и укреплению мира под руководством ООН не были успешными. Но я полагаю, что если европейцы собираются отправлять своих солдат в демилитаризованную зону между Украиной и российскими войсками, они захотят получить гарантии от США.

Что когда Россия начнёт атаковать эти войска, чего следует ожидать, США будут там, чтобы открыть ответный огонь вместе с европейцами», – сказал Хербст.

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