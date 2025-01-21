Хербст: на Украине США должны быть готовы открыть огонь по русским вместе с европейцами

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Гарантией безопасности для Украины будет ввод на линию соприкосновения европейских войск, которым, в свою очередь, тоже нужны гарантии безопасности от США на случай прямого боевого столкновения с РФ.

Об этом в эфире украинского телеканала «Дом» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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