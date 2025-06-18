Хербст обвинил Трампа в нежности к Путину

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Президент США Дональд Трамп имеет доступ к нужной ему информации, но не хочет обращать внимание на удары ВС РФ по украинским объектам.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат обвинил действующего президента США в чрезмерной любви к российскому руководству и неготовности портить с ним отношения.

«Мне кажется, что Трамп обращает внимание на то, на что он хочет обратить внимание. Сейчас мне нелегко это говорить, но Трамп не хочет видеть военные преступления Путина в Украине, потому что пока он не готов принять меры, чтобы уменьшить возможность таких преступлений в будущем.

Мы знаем, к сожалению, что сейчас Трамп очень мягко, даже нежно относится к Путину и к Кремлю», – заявил Хербст.