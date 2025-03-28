Харьковский общественник: Много ВСУшников хотят перебраться из Украины в РФ

Фильтрационные меры на въезде менять не стоит, однако необходимо расширять окна общения с украинцами, желающими переехать в РФ.

Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил перебравшийся в Россию харьковский общественный деятель и блогер Павел Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Официально заявляю, в соцсетях мы побеждаем, только мы не можем оформить победу. У меня десятки обращений от граждан Украины, проживающих сейчас за пределами наших стран, которые говорят: «вы победили, мы хотим в Россию, только как попасть?».

Надо разработать методичку с номерами телефонов государства РФ, которое будет 24/7 отвечать людям, как правильно переезжать в Россию. Потому что, чем больше мы сюда людей перевезём, нам не с кем воевать будет на Украине, в прямом смысле, завтра… Куда им обращаться?

Допустим, человек не прошёл фильтрацию, но у него жена осталась, дочь, квартира, а это семья, всё равно она будет дальше общаться, и будут дальше попытки заезда. У меня нет претензий к фильтрации, дай Бог, чтобы она продолжалась дальше, но надо немножко расширить окна общения с людьми», – сказал Онищенко.