Харьковская подпольщица готовила удар по мэрии

Игорь Шкапа.  
17.07.2025 11:29
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, СБУ, Украина, Харьков


Граждане Украины даже в условиях репрессий и террора продолжают оказывать России помощь в СВО.

Так, СБУ отчиталась об очередном задержании в Харькове.

Граждане Украины даже в условиях репрессий и террора продолжают оказывать России помощь в СВО....

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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну корректировщицу российских ударов по Харькову. Фигурантка готовила новый удар рашистов по локации одного из подразделений горсовета. Злоумышленница предполагала, что вблизи могут находиться украинские военные, поэтому передала локацию для вероятной атаки», – говорится в сообщении.

Из информации СБУ следует, что это был осознанный выбор, поскольку ранее она оставляла в тг-каналах пророссийские комменатрии.

«Задачей информатора было обходить территорию возле админпостроек и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны. Связь с российскими спецслужбами фигурантка поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом «Лохматый»), который, скрываясь в Донецке, работает на оккупантов», – добавил в украиснкой спецслужбе.

Подпольщицу задержали, ей грозит восемь лет лишения свободы.

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