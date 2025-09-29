Харьков ответит за Белгород?

Белгород на 90% восстановил подачу электроэнергии после вчерашней атаки американскими ракетами «Хаймарс» по местной ТЭС. Об этом сообщил глава горадминистрации Валентин Демидов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

156 специалистов «Белгородэнерго» трудились всю ночь. Благодаря этому сегодня в городе работают уже все школы и детские сады. Пока еще отключены две поликлиники – детская и взрослая. Сбои в работе светофоров планируют устранить до вечера. Временно не работает только парк аттракционов «Калейдоскоп».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Самое главное — восстановлено водоснабжение, которое прекратилось сразу после удара по ТЭС. Только в некоторых районах города остается нерешенной проблема с горячей водой. Но власти области сегодня объявили, что отопительный сезон начнется с 1 октября.

В воскресенье Белгород атаковали два раза всего шестью ракетами. Пострадали 17 мирных жителей. Повреждены объект инфраструктуры, десять гаражей, коммерческий объект и два транспортных средства.

Атака на мирный город возмутила российских политиков и экспертов. Многие из них предлагают симметрично обесточить Харьков.

«Можно сколько угодно делать вид, что сдержанность и аккуратность сохраняют некий баланс. Но пока мы пытаемся вести мягкую войну, противник спокойно бьёт по нашей инфраструктуре. Харьков живёт своей жизнью — рестораны, огни, трафик, прогулки. А у нас — темнота в областном центре. Если уж воевать — значит воевать. Есть чем и есть куда доставать. Накипело. Пора воевать по-взрослому», – написал депутат Госдумы РФ, генерал Андрей Гурулев.

Публицист Сергей Мардан считает, что удар по Белгородской ТЭС может быть демонстрацией модели применения «Томагавков» по целям в глубине России.

«Не пора ли все же, наконец, перейти от СВО к настоящей войне с применением всего арсенала, созданного несколькими поколениями русских людей именно для того, чтобы никому в голову даже не приходила мысль, что он может угрожать ударами по Москве и бить прямой наводкой по городу-миллионнику?» – пишет Мардан.

«А можно Харьков обесточить, господа планировщики ударов? Зачем пятьсот средств поражения размазывать по огромной территории? Может лучше хорошенько выбомбить в каменный век для начала Харьков? Сколько можно всему миру доказывать, что лежащий лучше стоящего, потому, что красиво и благородно лежит? Возможно пенсионерам с лампасами на галифе так кажется, но в жизни всё иначе. Не бьёшь ты – бьют тебя! За Белгород нужно обнулить Харьков! Чтобы без света, без воды, без канализации, без тепла!» – возмущается военный эксперт Владислав Шурыгин.

Напротив, политолог-иноагент Сергей Марков считает, что «Хаймерсы» специально били из пригорода Харькова, чтобы Россия ответила по этому городу.

Обозреватель Юрий Баранчик предлагает не ограничиваться Харьковом, а обесточить 10 украинских областей.