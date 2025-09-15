Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал в своем тг-канале письмо небезызвестного Олега Ширяева, ныне командира украинской воинской части А7400, мэру города Берестин Светлане Кривенко (ранее Красноград Харьковской области).

В первых строках письма майор Ширяев жалуется мэру на своего старшего солдата П. из Берестина, который ушёл в самоволку: «Нарушая воинскую дисциплину, неоднократно ставил под сомнение приказы командиров, дискредитировал решения политического руководства страны… подрывал морально-психологическое состояние товарищей по службе, которые из-за упаднических настроений допускали ошибки в бою, что, в свою очередь, приводило к тяжёлым ранениям или смерти».

Адекватный читатель сразу же проникается сочувствием к старшему солдату П., сумевшему дать по тапкам из своей части. А его командир Ширяев, напротив, вызывает чувство гадливости. Он уверяет мэра, что сбежавший представляет угрозу национальной безопасности. Просит проверить близких родственников солдата, приостановить обучение его дочери в лицее, уволить его жену с работы, прекратить выплату субсидии его матери. Это так гнилостно (и так по-украински!) — вразумлять сбежавшего солдата через давление на его родственников, превращая их в заложников.

Еще до появления «Азова» (запрещен в РФ) Олег Ширяев состоял в «Патриоте Украины», возглавляемом Андреем Билецким. В 2014 году участвовал в АТО в карательном батальоне «Слобожанщина»; вместе с большой группой бойцов выступил против комбата Андрея Янголенко, обвинив его в разворовывании гуманитарки, мародерстве, неуставных отношениях. Вскоре эта группа сформировала подразделение «Схидный корпус», где Ширяев стал командиром.

Одно время он был лицом «азовского» движения в Харькове, возглавляя здесь ГК «Азов» и «Нацкорпус» (запрещены в РФ). Но к 2018 году Ширяев побил горшки с «азовцами» и Билецким, был изгнан из «Нацкорпуса». Ширяевская группировка и «азовцы» обменивались взаимными обвинениями в попытках рейдерских захватов Безлюдовского карьера, элеватора в поселке Занки. Разборки сопровождались столкновениями и перестрелками. Осенью 2018 г. Ширяева арестовали за попытку захвата элеватора.

Потом — внезапно — он стал одним из лидеров движения «Патриоты — За жизнь», учрежденного ныне покойным Ильей Кивой как силовой блок ОПЗЖ. Критике подобных кадровых решений лидеры ОПЗЖ тогда не вняли…

Шарий говорит о своем знакомстве с Ширяевым (основываясь на впечатлениях 2020—2021 годов, когда «Патриоты — За жизнь» пытались противостоять «Нацкорпусу»): «Он неплохой парень». Но это ложное утверждение. Если нацист, отлученный от кормовой базы, резко прозрел и примкнул к неплохой компании, это вовсе не значит, что он сам стал неплохим парнем. Вот старший солдат П., возможно, на самом деле неплохой парень (и ему надо бы вызвать «Волгу»).

Непонятно, чем занимался лидер «Патриотов — За жизнь», когда молодых людей из этой организации в начале СВО пытали и расстреливали гестаповцы из СБУ и их подручные из нацистских формирований. Шарий изъясняется туманно: «Потом его «простили»». Но напрашивается вопрос: почему «простили» именно Ширяева, а с другими активистами движения расправились?

Нацисты доверили Ширяеву командовать 225-м штурмовым батальоном. В этом качестве его награждал орденом Зеленский. А в январе 2025 года Ширяева приблизил к телу Сырский: на фотосессии в Курской области командир 225-го батальона стоит рядом с главком ВСУ. Сейчас эта «зондернкоманда» разрослась до полка, в составе которого много уголовников и дезертиров. Ширяев внедряет там опыт карательных и заградительных отрядов.